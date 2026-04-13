Мадьяр рассказал, как именно Орбан поздравил его с победой на выборах

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр рассказал в деталях о своем разговоре с действующим премьером Виктором Орбаном после того, как тот осознал свое поражение на выборах.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Будапеште, отвечая на вопрос венгерских медиа, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр признался, что не ждал звонка от Орбана, хотя и был убежден в своей победе.

"Телефонное поздравление было коротким, и оно было таким, каким я мог бы его представить – хотя, честно говоря, я не думал, что это произойдет".

"Мне позвонил Гергей Гуйяш, с которым мы давно знакомы, которого я хорошо знаю – он крестный отец моего сына, и у нас есть номера друг друга", – рассказал Мадьяр. Гуйяш, который работает руководителем офиса Орбана, сказал, что Орбан хочет поговорить с Мадьяром, но наберет его сам, с собственного телефона.

Петер Мадьяр рассказал интересную деталь: он не берет трубку при звонках с незнакомых номеров, поэтому Гуйяш был вынужден дать ему последние четыре цифры номера Орбана, чтобы его номер стал "знакомым".

"Он позвонил. Я сказал: добрый день, я Петер Мадьяр, а он мне – а я Виктор Орбан, и я хочу вас поздравить. А я ответил: я хочу поблагодарить".

Пересказав содержание этого короткого разговора, Мадьяр добавил, что попросил Орбана вместе ликвидировать раскол в венгерском обществе, хотя не уточнил, как это должно произойти.

"Я сказал ему, что у нас есть общая ответственность за объединение страны", – отметил Петер Мадьяр.

Как сообщала "ЕвроПравда", в ночь на понедельник Орбан публично признал поражение на выборах и поздравил "Тису" как новую правящую партию Венгрии.

Примечательно, что накануне выборов Орбан приглушил антиукраинскую истерию в венгерском информационном поле.

