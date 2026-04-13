Мадяр: Росія – це загроза, але російські люди – ні

Новий лідер Угорщини вважає очевидним, що Росія є загрозою для Європи, і вважає неприпустимими контакти, які були між угорським і російським міністрами закордонних справ.

Про це Петер Мадяр заявив на пресконференції в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на питання про те, чи вважає він Росію загрозою, Мадяр відповів безумовною згодою.

"Так! Я вважаю, що так, і я вважаю, що кожен це розуміє", – заявив він.

Мадяр, утім, відразу додав, що це стосується лише російського керівництва, а не Росії як суспільства. "І я тут кажу не про російських людей і не про російську культуру", – сказав він.

Петер Мадяр нагадав, що Угорщина за останні сторіччя багаторазово стикалася з російською загрозою, у тому числі двічі – протягом XX сторіччя. "Ми відчули це у 1920-х, і у 1956-му, ми знаємо, як це", – додав він.

Мадяр окремо підкреслив, що вважає особливо неприпустимим те, як чинний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зливав дані з зустрічі ЄС російському колезі Сергєю Лаврову.

"Навіть у футболі я не можу піти до роздягальні до іншої команди і розповісти про те, яку стратегію гри планує наша команда. І тим більше неприпустимо, що в МЗС заходять російські шпигуни", – додав він.

