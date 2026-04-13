Новый лидер Венгрии считает очевидным, что Россия представляет угрозу для Европы, и считает недопустимыми контакты, которые были между венгерским и российским министрами иностранных дел.

Об этом Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Россию угрозой, Мадьяр ответил безусловным согласием.

"Да! Я считаю, что да, и я считаю, что каждый это понимает", – заявил он.

Мадьяр, впрочем, сразу добавил, что это касается только российского руководства, а не России как общества. "И я здесь говорю не о русских людях и не о русской культуре", – сказал он.

Петер Мадьяр напомнил, что Венгрия за последние столетия многократно сталкивалась с российской угрозой, в том числе дважды – в XX веке. "Мы почувствовали это в 1920-х, и в 1956-м, мы знаем, каково это", – добавил он.

Мадьяр отдельно подчеркнул, что считает особенно недопустимым то, как действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сливал данные со встречи ЕС российскому коллеге Сергею Лаврову.

"Даже в футболе я не могу пойти в раздевалку к другой команде и рассказать о том, какую стратегию игры планирует наша команда. И тем более недопустимо, что в МИД заходят российские шпионы", – добавил он.

Ранее Мадьяр рассказал, как именно Орбан поздравлял его с победой на выборах.

Также следующий лидер Венгрии рассказал, какими он видит отношения с РФ.