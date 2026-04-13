"Ми не можемо змінити географію": Мадяр розповів, якими він бачить відносини з РФ

Новини — Понеділок, 13 квітня 2026, 17:04 — Ірина Кутєлєва

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах розповів про своє бачення відносин з Росією та її правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ході пресконференції 13 квітня.

Мадяр висловив радість з приводу того, що Кремль оголосив про повагу до результатів угорських виборів. До того ж Мадяр вказав, що хотів би побудувати прагматичні відносини з Росією.

У цьому контексті він згадав про залежність Угорщини від російських енергоносіїв, хоча і пообіцяв, що "Тиса" зробить все можливе для диверсифікації поставок.

"Давайте не забувати, що географію ми змінити не можемо. Ми досі залежимо від постачання російських енергоресурсів… Але ми переглянемо всі контракти", – сказав він.

Крім того, Мадяр висловився щодо своїх потенційних контактів з господарем Кремля.

"Якщо Владімір Путін зателефонує мені, я підійду до телефону, але першим я йому не телефонуватиму. Але якщо ми все ж поговоримо, я попросив би його припинити вбивати, зупинити війну, оскільки (ця війна) не має сенсу… Але боюся, що він (Путін. – Ред.) не діятиме за моєю порадою, але я сподіваюся, що скоро його змусять припинити війну", – додав він.

Також Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

Він також говорив, що Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, після якого його країна проведе референдум щодо цього питання.

