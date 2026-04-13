Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки Сполученими Штатами
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив у понеділок у парламенті, що Велика Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки, яку планують провести США.
Його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".
"Ми не приєднуємося до ініціативи щодо блокади протоки. Навпаки, ми співпрацюємо з іншими країнами, щоб домогтися відкриття протоки та забезпечення вільного судноплавства".
Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він і Стармер скликають саміт, спрямований на відкриття Ормузької протоки.
Дональд Трамп заявив, що інші країни допомагають у його блокаді, початок якої заплановано на понеділок, але європейські країни заперечили, що вони надаватимуть допомогу.
Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.
7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.