Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки Сполученими Штатами

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив у понеділок у парламенті, що Велика Британія не братиме участі у блокаді Ормузької протоки, яку планують провести США.

Його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми не приєднуємося до ініціативи щодо блокади протоки. Навпаки, ми співпрацюємо з іншими країнами, щоб домогтися відкриття протоки та забезпечення вільного судноплавства".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він і Стармер скликають саміт, спрямований на відкриття Ормузької протоки.

Дональд Трамп заявив, що інші країни допомагають у його блокаді, початок якої заплановано на понеділок, але європейські країни заперечили, що вони надаватимуть допомогу.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.