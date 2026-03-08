Трамп розкритикував Британію за запізнілі кроки, коли США "вже майже перемогли"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп покритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли США та Ізраїль "майже перемогли" у війні, розпочатій проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп прокоментував рішення Британії після того, як у Сполученому Королівстві розпорядились у 5-денний термін підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

"Британія, колись великий наш союзник, можливо найбільший з усіх, нарешті серйозно думає про відправку двох авіаносців на Близький Схід. Гаразд, прем’єре Стармере – нам вони більше не потрібні. Але ми це запам’ятаємо. Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли", – написав президент США.

Також у спілкуванні з журналістами на борту президентського літака, повідомляє CNN, Трамп назвав запізнілим дозвіл Британії на обмежене використання американськими військовими її баз у регіоні – для перешкоджанні Ірану у завданні ракетних ударів.

"Нам вони вже не треба, це неправильний час. Було б добре, якби ми мали їх два тижні тому", – сказав Трамп.

У суботу американський президент заявив, що США знищили увесь флот Ірану та назвав "дурними" запитання на тему того, що Росія ймовірно допомагає Ірану розвідданими.