Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, организованной Соединенными Штатами

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил в понедельник в парламенте, что Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, которую планируют провести США.

Его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Мы не присоединяемся к инициативе по блокаде пролива. Напротив, мы сотрудничаем с другими странами, чтобы добиться открытия пролива и обеспечения свободного судоходства".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он и Стармер созывают саммит, направленный на открытие Ормузского пролива.

Дональд Трамп заявил, что другие страны помогают в его блокаде, начало которой запланировано на понедельник, но европейские страны опровергли, что они будут оказывать помощь.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.