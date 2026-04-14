У Європарламенті закликали до нового кроку у перемовинах про вступ Молдови в ЄС

Депутат Європарламенту Віктор Негреску оголосив, що як віцепрезидент Європейського парламенту, відповідальний за відносини з Республікою Молдова, він надіслав листа до президента Європейської ради Антоніу Кошти з проханням просунути переговори щодо вступу Молдови до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За словами Негреску, цей крок зроблено у контексті результатів виборів в Угорщині, що відкривають "нове вікно можливостей для рішення, яке занадто довго відкладалося через правило одностайності та опір антиєвропейського і проросійського уряду в Будапешті".

"Після результатів виборів в Угорщині я, як віцепрезидент Європейського парламенту, відповідальний за відносини з Республікою Молдова, надіслав листа до голови Європейської ради Антоніу Кошти з проханням розпочати переговори щодо приєднання Республіки Молдова", – повідомив Негреску.

За словами віцепрезидента ЄП, рішення Європейської ради може бути ухвалено на першому офіційному засіданні в червні або може бути узгоджено негайно на рівні послів.

"Республіка Молдова досягла реального прогресу і продемонструвала свою відданість європейському шляху. Початок переговорів щодо кластерів надасть нового імпульсу необхідним реформам, а також зміцнить співпрацю з Румунією. Настав час Європейському Союзу підтвердити цей шлях чітким рішенням", – додав Віктор Негреску.

Варто зауважити, у жовтні 2025 року депутати Європарламенту з 19 країн ЄС надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті із закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

У той самий час європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос неодноразово наголошувала, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.