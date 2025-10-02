Єврокомісарка Кос: Україна та Молдова мають разом відкрити перший кластер переговорів з ЄС

Європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос наголосила, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до ЄС.



Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Києві, передає "Європейська правда".



Відповідаючи на питання, чи Україні та Молдові варто рухатися вперед разом на шляху до відкриття першого кластеру, з огляду на загрози та нещодавні молдовські вибори, єврокомісарка сказала, що так.



"Було б добре відкрити перший кластер для Молдови та України якомога швидше. Ви обидві виконали свою роботу, відповідаєте критеріям, і найкраще рухатися вперед і відкрити його для обох країн без затримок", – зазначила вона.



На уточнювальне запитання, що якщо для України це займе значно більше часу, чи повинна Молдова чекати, враховуючи важливість моменту для них після виборів, Кос відповіла: "Наразі вони повністю розуміють, чому важливо рухатися разом із вами".

Нагадаємо, глава Євроради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери з Україною можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно.

Таким чином угорське вето на відкриття переговорних кластерів потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Глава угорського уряду Віктор Орбан 1 жовтня заявив, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде "жодним чином".