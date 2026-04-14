В Европарламенте призвали к новому шагу в переговорах о вступлении Молдовы в ЕС

Депутат Европарламента Виктор Негреску объявил, что как вице-президент Европейского парламента, ответственный за отношения с Республикой Молдова, он направил письмо президенту Европейского совета Антониу Коште с просьбой продвинуть переговоры по вступлению Молдовы в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

По словам Негреску, этот шаг сделан в контексте результатов выборов в Венгрии, которые открывают "новое окно возможностей для решения, которое слишком долго откладывалось из-за правила единодушия и сопротивления антиевропейского и пророссийского правительства в Будапеште".

"После результатов выборов в Венгрии я, как вице-президент Европейского парламента, ответственный за отношения с Республикой Молдова, направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с просьбой начать переговоры о присоединении Республики Молдова", – сообщил Негреску.

По словам вице-президента ЕП, решение Европейского совета может быть принято на первом официальном заседании в июне или может быть согласовано немедленно на уровне послов.

"Республика Молдова достигла реального прогресса и продемонстрировала свою приверженность европейскому пути. Начало переговоров по кластерам придаст новый импульс необходимым реформам, а также укрепит сотрудничество с Румынией. Пришло время Европейскому Союзу подтвердить этот путь четким решением", – добавил Виктор Негреску.

Стоит заметить, в октябре 2025 года депутаты Европарламента из 19 стран ЕС направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом "немедленно" перейти к следующему этапу переговоров по вступлению Молдовы в ЕС.

В то же время европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос неоднократно подчеркивала, что Украина и Молдова вместе должны открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.