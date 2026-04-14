Польща заявила про повний контроль на кордоні з Білоруссю

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про повний контроль над ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Його слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За його словами, ефективність затримань і запобігання незаконному перетину польсько-білоруського кордону наразі досягла 100%. Якщо раніше цей показник перевищував 90%, то тепер, згідно з даними прикордонної служби, усі спроби перетину кордону вдається зупинити.

Косіняк-Камиш зазначив, що питання безпеки обговорювалося на засіданні Комітету з питань безпеки Ради міністрів за участю керівників спецслужб, військових і представників уряду. Окрему увагу приділили ситуації в Україні та захисту державного кордону.

Він підкреслив, що на польсько-білоруському кордоні ефективно працює комплекс заходів, включаючи фізичну блокаду, системи оптоелектронного спостереження та механізми швидкого реагування.

За його словами, до охорони залучено близько 5 тисяч військовослужбовців, а також прикордонників і поліцію.

"Ми закрили державний кордон", – додав він.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту за сприяння білоруської влади влітку 2021 року.

Також писали, що на польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво спеціального бар'єра, мета якого – зміцнити паркан, який вже побудований.