Польша заявила о полном контроле на границе с Беларусью

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о полном контроле над ситуацией на границе с Беларусью.

Его слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

По его словам, эффективность задержаний и предотвращения незаконного пересечения польско-белорусской границы в настоящее время достигла 100%. Если ранее этот показатель превышал 90%, то теперь, согласно данным пограничной службы, все попытки пересечения границы удается остановить.

Косиняк-Камыш отметил, что вопрос безопасности обсуждался на заседании Комитета по вопросам безопасности Совета министров с участием руководителей спецслужб, военных и представителей правительства. Особое внимание уделили ситуации в Украине и защите государственной границы.

Он подчеркнул, что на польско-белорусской границе эффективно работает комплекс мер, включая физическую блокаду, системы оптоэлектронного наблюдения и механизмы быстрого реагирования.

По его словам, к охране привлечено около 5 тысяч военнослужащих, а также пограничников и полицию.

"Мы закрыли государственную границу", – добавил он.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута при содействии белорусских властей летом 2021 года.

Также сообщалось, что на польско-белорусской границе началось строительство специального барьера, цель которого – укрепить уже построенный забор.