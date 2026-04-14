Литва витратить 80 млн євро на оновлення системи спостереження на кордоні

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у 2027–2030 роках планується модернізація системи прикордонного контролю країни, яка охоплює близько 711 кілометрів, на суму приблизно 80 млн євро.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Глава МВС нагадав, що у 2021–2023 роках було модернізовано на ділянці 322 кілометри, а з 2023 по 2027 рік була розроблена програма подальшої модернізації.

"Всі ці ділянки вже модернізовано – відремонтовано 370 кілометрів, а загальний обсяг інвестицій сягнув майже 50 мільйонів євро. Також плануються подальші заходи, зокрема, модернізація ділянки протяжністю 711 кілометрів, яка планується з 2027 по 2030 рік і оцінюється в 80 мільйонів євро", – заявив міністр

Мета полягає у швидкій модернізації заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, оскільки ці технології швидко змінюються і зношуються.

"Це той тип інфраструктури, який досить швидко зношується, можна сказати, за 10 років, і, можливо, стає морально застарілим через появу нових технологій, таких як штучний інтелект, тому ми повинні приділяти максимальну увагу забезпеченню працездатності нашої системи", – сказав Кондратович.

Повідомляли також, що Міністерство внутрішніх справ Литви виділило 14 мільйонів євро на розвиток та модернізацію інфраструктури укриттів для 53 муніципалітетів країни.

Крім того, стало відомо, що Литва цього року виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони. Наступного року до Литви надійдуть і мобільні системи ППО малої дальності MSHORAD.