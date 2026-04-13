У Литві виділять 14 млн євро на оновлення інфраструктури укриттів
Міністерство внутрішніх справ Литви виділило 14 мільйонів євро на розвиток та модернізацію інфраструктури притулків для 53 муніципалітетів країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Наказ про виділення коштів підписав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.
Як зазначає міністерство, це третій етап фінансування, спрямований на зміцнення інфраструктури цивільного захисту в муніципалітетах.
"Цивільна оборона та безпека населення залишаються нашим пріоритетом, тому розбудова мережі укриттів та їх використання мають відбуватися швидко й безперебійно. Наша мета – забезпечити безпеку населення не лише у великих містах, а й у всіх регіонах", – зазначив Кондратович.
Виділені кошти будуть використані для модернізації 416 укриттів. Після реалізації проєктів у них зможуть розміститися понад 129 тисяч мешканців.
Як зазначає міністерство, фінансування покриє не тільки основні будівельні роботи, а й комплексні адаптації – встановлення евакуаційних виходів, облаштування входів для людей з обмеженою рухливістю, встановлення захисних віконних щитів та модернізацію систем вентиляції.
Також плануються інвестиції в резервне електропостачання (генератори), системи пожежної сигналізації та встановлення точок доступу до бездротового інтернету (Wi-Fi).
Крім того, муніципалітети зможуть придбати біотуалети, резервуари для питної води, складні ліжка та стільці, а також засоби для надання першої допомоги.
Наразі в муніципалітетах Литви налічується 6 645 укриттів, де могли б розміститися близько 1,6 млн осіб – це 57% населення країни. У 37 муніципалітетах вже достатньо укриттів, а в 23, як і раніше, спостерігається їхня нестача.
