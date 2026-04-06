У Литві розповіли, як зміцнюватимуть протиповітряну оборону та мережу радарів

Цього року Литва виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

Про це розповів міністр оборони Литви Робертас Каунас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, наразі основна увага приділяється розвитку можливостей з виявлення та нейтралізації дронів.

"Ми активно розширюємо мережу радарів та інших сенсорів, а також зміцнюємо потужності для боротьби з дронами, закуповуючи як кінетичні, так і некінетичні засоби. Важливо не тільки вміти виявляти дрони, але й паралельно створювати інтегровану систему виявлення, перехоплення або нейтралізації безпілотників", – підкреслив Каунас.

У відповідь на зростання загрози безпілотних літальних апаратів планується посилити охорону найважливіших об'єктів, впроваджуючи детектори, датчики, бар'єри та інші технічні рішення, які поєднуватимуться з антидроновими системами та системами електронної боротьби.

Також створюється інтегрована система боротьби з дронами – для потреб Збройних сил Литви, Служби охорони державного кордону та Служби громадської безпеки додатково закуповуються пасивні та активні радари, індивідуальні засоби виявлення та нейтралізації дронів, ведеться пошук найкращих доступних на ринку рішень для боротьби з безпілотними системами.

Разом з тим буде зміцнюватися й традиційна ППО. Вже у квітні до Литви прибуде система протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, яка, як планується, досягне початкової оперативної готовності до кінця року.

Наступного року до Литви надійдуть і мобільні системи ППО малої дальності MSHORAD.

Найближчим часом будуть доставлені та впроваджені нові радари малої дальності Giraffe, плануються закупівлі пасивних радарів. Крім того, спільно з Польщею, Естонією та Норвегією здійснюється закупівля польських систем VSHORAD Piorun.

Нещодавно Каунас повідомив, що у квітні до країни прибудуть додаткові радари ближнього радіуса дії, які посилять протиповітряну оборону.

Каунас також розповідав, що говорив з українським колегою Михайлом Федоровим про те, як запобігти інцидентам, коли під час військових операцій безпілотники потрапляють у повітряний простір сусідніх країн.