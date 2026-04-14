Литва потратит 80 млн евро на обновление системы наблюдения на границе

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в 2027–2030 годах планируется модернизация системы пограничного контроля страны, протяженностью около 711 километров, на сумму примерно 80 млн евро.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД напомнил, что в 2021–2023 годах было модернизировано 322 километра, а на период с 2023 по 2027 год была разработана программа дальнейшей модернизации.

"Все эти участки уже модернизированы – отремонтировано 370 километров, а общий объем инвестиций достиг почти 50 миллионов евро. Также планируются дальнейшие мероприятия, в частности, модернизация участка протяженностью 711 километров, которая запланирована на 2027–2030 годы и оценивается в 80 миллионов евро", – заявил министр

Цель заключается в быстрой модернизации мер по обеспечению безопасности границ, поскольку эти технологии быстро меняются и изнашиваются.

"Это тот тип инфраструктуры, который достаточно быстро изнашивается, можно сказать, за 10 лет, и, возможно, становится морально устаревшим из-за появления новых технологий, таких как искусственный интеллект, поэтому мы должны уделять максимальное внимание обеспечению работоспособности нашей системы", – сказал Кондратович.

Сообщалось также, что Министерство внутренних дел Литвы выделило 14 миллионов евро на развитие и модернизацию инфраструктуры укрытий для 53 муниципалитетов страны.

Кроме того, стало известно, что Литва в этом году выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны. В следующем году в Литву поступят и мобильные системы ПВО малой дальности MSHORAD.