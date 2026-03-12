Румунія просить у США дозволу відновити НПЗ, що належить підсанкційному "Лукойлу"

Румунія звернулася до адміністрації США з проханням дозволити відновлення роботи нафтопереробного заводу Petrotel, що належить російській компанії "Лукойл", яка опинилася під американськими санкціями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє румунський телеканал Antena 3 CNN, цитуючи міністра енергетики Богдана Івана.

За словами міністра, Румунія підготувала офіційні документи й провела переговори з американською стороною щодо відновлення НПЗ, який забезпечує понад 21% потужностей переробки нафти в країні.

"Ми підготували офіційні документи та чекаємо на отримання дозволу, який дозволить нам відновити роботу цього нафтопереробного заводу. Це автоматично забезпечить більшу ліквідність на ринку", – зазначив міністр.

Зазначається, що Бухарест подав відповідний запит до Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Нафтопереробний завод Petrotel в Румунії зупинив свою роботу після того, як наприкінці жовтня 2025 року США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Як писала "Європейська правда", Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило крайній термін укладання угод щодо продажу міжнародних активів російської підсанкційної компанії "Лукойл" з 28 лютого до 1 квітня.

Згідно з інформацією ЗМІ, таке рішення пов’язано з переговорами щодо припинення російсько-української війни, у яких США хочуть використати активи "Лукойлу" як "розмінну монету".

