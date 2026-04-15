США продлили исключения из санкций для "Лукойла"

Администрация США продлила действие исключения из санкций, позволяющего розничным автозаправочным станциям российской компании "Лукойл" работать за пределами РФ до конца октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Исключение из санкций касается около 2 000 заправочных станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Америке и будет действовать до 29 октября.

"Лукойл" также владеет около 200 автозаправочными станциями в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке. Это один из ведущих розничных продавцов моторного топлива в Молдове и Болгарии. Компания управляет около 600 станциями в Турции и более 300 в Румынии.

Министерство финансов США также выдало лицензию, разрешающую определенные операции с нефтеперерабатывающими предприятиями "Лукойла" в Болгарии, включая АО "Лукойл Нефтехим Бургас", которое является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на Балканах.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп впервые за время своего второго срока ввел новые санкции против России, в частности против двух крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В марте сообщалось, что Румыния обратилась к США с просьбой разрешить возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего подпадающему под санкции "Лукойлу".

