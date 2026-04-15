ЗМІ: Європа готує план відновлення судноплавства в Ормузькій протоці без США

Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією готують план, який має на меті забезпечити вільне судноплавство в Ормузькій протоці після закінчення бойових дій на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Wall Street Journal від джерел.

План європейців має три загальні цілі: по-перше, забезпечити логістику, щоб сотні кораблів, що зараз застрягли в протоці, могли її залишити.

Потім країни планують провести масштабну операцію з розмінування, щоб звільнити шлях для проходу набагато більшої кількості суден. Зазначається, що розмінування – це одна з галузей військової могутності, де Європа має набагато більше ресурсів, ніж США. Країна значною мірою вивела з експлуатації свій флот тральщиків, тоді як європейські держави мають понад 150 таких суден.

Кінцева мета полягає в регулярному військовому ескорті та спостереженні за допомогою фрегатів та есмінців, щоб дати судноплавним компаніям впевненість у безпеці транзиту протокою. Поки незрозуміло, наскільки велика військово-морська присутність знадобиться для цієї місії.

Згідно із задумом, цей план може бути реалізований лише після війни та не передбачає участі США. Зазначається, що згоди щодо останнього пункту досі немає. Французькі дипломати вважають, що будь-яка участь Вашингтона в операції зробить її менш прийнятною для Ірану, тоді як британські посадовці побоюються, що невключення американців розлютить президента США Дональда Трампа та обмежить масштаби операції.

За словами німецького високопосадовця, європейський план, ймовірно, включатиме Німеччину, яка досі публічно неохоче розглядала будь-яку військову участь у місії. Берлін може чітко оголосити про свої зобов'язання вже у четвер. Однак, щоб приєднатися до місії в Ормузькій протоці, німецький уряд повинен отримати дозвіл парламенту, що своєю чергою вимагає потужного міжнародного мандата.

Потенційна участь Берліна означає, що місія може бути більш масштабною, ніж очікувалося раніше. Німеччина має більшу фінансову вогневу потужність, ніж Велика Британія та Франція, а також деякі ключові військові ресурси, необхідні для цієї конкретної місії.

17 квітня президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть онлайн-зустріч кількох десятків країн, щоб обговорити, як найкраще контролювати Ормузьку протоку після закінчення бойових дій. США не будуть присутні на відеоконференції, повідомили французькі та британські посадовці.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися до війни в Ірані на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.