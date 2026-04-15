СМИ: Европа готовит план восстановления судоходства в Ормузском проливе без США

Европейские страны во главе с Великобританией и Францией готовят план с целью обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе после окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The Wall Street Journal от источников.

План европейцев имеет три общие цели: во-первых, обеспечить логистику, чтобы сотни кораблей, которые сейчас застряли в проливе, могли его покинуть.

Затем страны планируют провести масштабную операцию по разминированию, чтобы освободить путь для прохода гораздо большего количества судов. Отмечается, что разминирование – это одна из сфер военной мощи, где Европа имеет гораздо больше ресурсов, чем США. Штаты в значительной степени вывели из эксплуатации свой флот тральщиков, тогда как европейские государства имеют более 150 таких судов.

Конечная цель заключается в регулярном военном эскорте и наблюдении с помощью фрегатов и эсминцев, чтобы дать судоходным компаниям уверенность в безопасности транзита через пролив. Пока непонятно, насколько большое военно-морское присутствие понадобится для этой миссии.

Согласно замыслу, этот план может быть реализован только после войны и не предусматривает участия США. Отмечается, что согласия относительно последнего пункта до сих пор нет. Французские дипломаты считают, что любое участие Вашингтона в операции сделает ее менее приемлемой для Ирана, тогда как британские чиновники опасаются, что невключение американцев разозлит президента США Дональда Трампа и ограничит масштабы операции.

По словам немецкого чиновника, европейский план, вероятно, будет включать Германию, которая до сих пор публично неохотно рассматривала любое военное участие в миссии. Берлин может четко объявить о своих обязательствах уже в четверг. Однако, чтобы присоединиться к миссии в Ормузском проливе, немецкое правительство должно получить разрешение парламента, что в свою очередь требует мощного международного мандата.

Потенциальное участие Берлина означает, что миссия может быть более масштабной, чем ожидалось ранее.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут онлайн-встречу нескольких десятков стран, чтобы обсудить, как лучше всего контролировать Ормузский пролив после окончания боевых действий. США не будут присутствовать на видеоконференции, сообщили французские и британские чиновники.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже длительное время критикует союзников за нежелание активно включиться в войну в Иране на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.