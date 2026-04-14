Стармер та Макрон очолять конференцію щодо Ормузької протоки у п'ятницю

Конференція під співголовуванням Франції та Великої Британії щодо оборонної місії в Ормузькій протоці відбудеться у п’ятницю, 17 квітня, у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

Зустріч відбуватиметься у форматі відеоконференції під керівництвом президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Конференція збере близько 40 держав, готових зробити свій внесок у багатосторонню оборонну місію з відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, коли це дозволять безпекові умови.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.