Польша подняла авиацию в связи с массированным ударом РФ по Украине

В связи с массированным российским ударом по Украине в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, в соответствии с действующими процедурами были задействованы необходимые силы и средства.

"Поднимается очередная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние повышенной боевой готовности", – говорится в сообщении.

Польские военные добавили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту.

Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию, добавляется в заявлении.

Вечером 15 апреля стало известно об активности стратегической авиации РФ, которая произвела запуски крылатых ракет. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Сообщалось также, что российские войска 15 апреля нанесли удар по многоквартирному дому в Одессе: возник пожар, есть погибший и пострадавшие.

Также стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.