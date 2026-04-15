Зеленський про дефіцит ракет для Patriot: "Гірше вже нікуди"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF.

Зеленський визнав, що якщо війна на Близькому Сході триватиме, це вплине на постачання зброї Україні – "особливо з точки зору протиповітряної оборони".

Ведуча зауважила, що лунали оцінки про використання союзниками США на Близькому Сході близько 800 ракет Patriot всього лиш за три дні бойових дій, і що Зеленський згадував про те, що в України стільки не було за всю війну. Вона запитала, чи можливий ще більший дефіцит.

"Ситуація вже в такому дефіциті, що вже гірше не може бути. Але у нас було рішення про деяку кількість ракет, які ми отримуємо. Повільніше, ніж це могло би бути, але ми їх отримуємо", – сказав президент.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

14 квітня під час візиту Зеленського до Берліна оголосили, що Німеччина профінансує контракт між Україною та американською компанією Raytheon на постачання кількох сотень ракет-перехоплювачів для Patriot.

На початку квітня президент України казав про необхідність готуватися до сценарію припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.