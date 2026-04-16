Свириденко розповіла про зустріч з міністром фінансів США

Новини — Четвер, 16 квітня 2026, 09:07 — Марія Ємець

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла деталі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Свириденко розповіла, що зустріч із Бессентом була зосереджена на поточному фінансовому становищі України та ситуації в енергосистемі, також вони говорили про вплив подій на Близькому Сході на глобальні ринки. 

"У продовження березневої зустрічі правління Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (створеного у межах так званої "угоди про надра". – "ЄП") у Києві ми погодилися щодо важливості затвердження наступної партії інвестиційних проєктів. Погодилися розширити операційну спроможність Фонду та створити фонд співінвестицій", – зазначила прем’єрка. 

Також йшлося про розширення страхування від воєнних ризиків для зацікавлених інвестувати в Україну. Свириденко зазначила, що у цьому могли б допомогти інструменти Американської фінансової корпорації з міжнародного розвитку (U.S. International Development Finance Corporation).

"Також зосередилися на необхідності посилити санкційну політику проти Росії, щоб не допустити розбудови її військового потенціалу. Позиція України залишається незмінною: санкції проти російських компаній потрібно посилювати, передусім – посилювати обмеження на постачання компонентів військового призначення і зменшувати доходи РФ від продажу нафти й газу", – додала прем’єрка. 

Як повідомляли, США не поновили дію винятку із санкцій проти російської нафти, який запровадили через наслідки війни проти Ірану.

Нагадаємо, у травні 2025 року Україна затвердила ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

У жовтні Свириденко заявила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати й до нього формується перша черга потенційних проєктів. 

Читайте також: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

США
