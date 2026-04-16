Свириденко рассказала о встрече с министром финансов США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение она опубликовала в своем X.

Свириденко рассказала, что встреча с Бессентом была сосредоточена на текущем финансовом положении Украины и ситуации в энергосистеме, также они говорили о влиянии событий на Ближнем Востоке на глобальные рынки.

Today, I met with U.S. Treasury Secretary Scott Bessent. Our discussion focused on Ukraine’s financial and energy situation, as well as the impact of developments in the Middle East on global markets.



– Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 15, 2026

"В продолжение мартовской встречи правления Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (созданного в рамках так называемого "соглашения о недрах". – "ЕП") в Киеве мы согласились на важности утверждения следующей партии инвестиционных проектов. Согласились расширить операционную способность Фонда и создать фонд соинвестиций", – отметила премьер.

Также речь шла о расширении страхования от военных рисков для заинтересованных инвестировать в Украину. Свириденко отметила, что в этом могли бы помочь инструменты Американской финансовой корпорации по международному развитию (U.S. International Development Finance Corporation).

"Также сосредоточились на необходимости усилить санкционную политику против России, чтобы не допустить развития ее военного потенциала. Позиция Украины остается неизменной: санкции против российских компаний нужно усиливать, прежде всего – усиливать ограничения на поставку компонентов военного назначения и уменьшать доходы РФ от продажи нефти и газа", – добавила премьер.

Как сообщалось, США не возобновили действие исключения из санкций против российской нефти, который ввели из-за последствий войны против Ирана.

Напомним, в мае 2025 года Украина утвердила ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

В октябре Свириденко заявила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать и в него формируется первая очередь потенциальных проектов.

Читайте также: Ресурсы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.