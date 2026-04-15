ЗМІ: США поновили дію санкцій проти російської нафти

Санкції США проти російської нафти знову діють повною мірою після того, як завершився термін тимчасового послаблення обмежень, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Міністерство фінансів США не відповіло на запитання Politico, але вказало на заяву міністра Скотта Бессента, який назвав послаблення санкцій проти РФ "вузькоорієнтованим короткостроковим заходом". Зазначимо, що у березні було оголошено про зняття обмежень з російської нафти, яка на момент 12 березня вже була завантажена на судна. ​​

Джерела у Сенаті США зазначили, що закінчення терміну дії винятку, навряд чи є приводом для святкування, оскільки Росія досі використовує численні обхідні шляхи збуту своєї нафти.

"Ще до видачі ліцензії російська нафта, що перебуває під санкціями, потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа не запровадила жодних контрсанкцій проти Росії, чи то на продаж нафти, чи то на критично важливі закупівлі для військової машини Кремля, протягом понад року", – сказав анонімний помічник сенатора-демократа.

Вашингтон аргументував послаблення санкцій проти Росії глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону. Подібні рішення були ухвалені щодо венесуельської та іранської нафти.

Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти принесе Москві "незначний" прибуток у розмірі близько 2 мільярди доларів.

Президент США Дональд Трамп час від часу повторює, що Ормузька протока так чи інакше буде розблокована. У п’ятницю він вкотре заявив, що це відбудеться "досить скоро".