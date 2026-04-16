Литва спише борги за медичне страхування волонтерам, які допомагають Україні

Литовський Сейм звільнив жителів, які надають добровільну допомогу Україні в боротьбі проти військової агресії РФ, від сплати заборгованості за внески до фонду обов’язкового медичного страхування (PSD).

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 16 квітня, 94 депутати Сейму одноголосно підтримали ці поправки до Закону про медичне страхування.

Згідно з новими положеннями, будь-яка заборгованість за внески до фонду обов'язкового медичного страхування, що виникла у волонтерів під час їхнього перебування в Україні, буде скасована.

Однак це буде можливо лише за умови, що волонтери нададуть документи або дані, видані компетентними органами України, які підтверджують, що протягом періоду їхнього перебування за кордоном вони надавали добровільну допомогу Україні у боротьбі з військовою агресією РФ.

Також зазначається, що борги за внески до PSD будуть скасовані лише для резидентів Литви, які виїхали до України 24 лютого 2022 року або пізніше, надавали або продовжують надавати там добровільну допомогу у боротьбі з російською військовою агресією, але не задекларували свій виїзд з Литви на строк, що перевищує 6 місяців.

За чинними правилами, якщо литовець залишає країну на строк понад шість місяців – він повинен це задекларувати, і тоді внески на соціальне страхування більше не нараховуються.

Нове положення набуде чинності 1 липня цього року.

У березні Литва виділила 10 млн євро добровільного внеску на користь програми Ukraine Facility.

Того ж місяця стало відомо, що литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро.