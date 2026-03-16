Литва виділила 10 млн євро у межах програми Ukraine Facility

Литва виділила 10 мільйонів євро добровільного внеску на користь програми Ukraine Facility.

Про це у своєму Х повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує "Європейська правда".

Як зазначив міністр, таким чином Литва підкріпила зусилля ініціативи Team Europe щодо підтримки відновлення та реконструкції України.

"Ми підтримували Україну з першого дня повномасштабної агресії з боку Росії і надалі сприятимемо довгостроковому відновленню та зміцненню стійкості України", – наголосив він.

Будріс нагадав, що з 2022 року обсяг допомоги Україні від Литви перевищив 1,7 млрд євро.

Як відомо, Угорщина стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

При цьому єврокомісар Валдіс Домбровскіс переконує, що Україна обов’язково отримає кредит від Європейського Союзу у 90 млрд євро, незважаючи на блокування Угорщини.