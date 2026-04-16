Литва спишет долги за медстрахование волонтерам, помогающим Украине

Новости — Четверг, 16 апреля 2026, 12:20 — Уляна Кричковская

Литовский Сейм освободил жителей, которые оказывают добровольную помощь Украине в борьбе против военной агрессии РФ, от уплаты задолженности по взносам в фонд обязательного медицинского страхования (PSD).

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 16 апреля, 94 депутата Сейма единогласно поддержали эти поправки в Закон о медицинском страховании.

Согласно новым положениям, любая задолженность за взносы в фонд обязательного медицинского страхования, возникшая у волонтеров во время их пребывания в Украине, будет отменена.

Однако это будет возможно только при условии, что волонтеры предоставят документы или данные, выданные компетентными органами Украины, подтверждающие, что в течение периода их пребывания за рубежом они оказывали добровольную помощь Украине в борьбе с военной агрессией РФ.

Также отмечается, что долги за взносы в PSD будут отменены только для резидентов Литвы, которые выехали в Украину 24 февраля 2022 года или позже, оказывали или продолжают оказывать там добровольную помощь в борьбе с российской военной агрессией, но не задекларировали свой выезд из Литвы на срок, превышающий шесть месяцев.

По действующим правилам, если литовец покидает страну на срок более шести месяцев – он должен это задекларировать, и тогда взносы на социальное страхование больше не начисляются.

Новое положение вступит в силу 1 июля этого года.

В марте Литва выделила 10 млн евро добровольного взноса в пользу программы Ukraine Facility.

В том же месяце стало известно, что литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid выделит гуманитарную помощь энергетическому сектору Украины на сумму почти 160 тысяч евро.

