Одна з партій Словаччини подала скаргу на Фіцо через нібито змову з Орбаном щодо мігрантів

Опозиційний рух "Словаччина" експрем’єра Ігоря Матовича подав скаргу до прокуратури на прем’єра Роберта Фіцо у зв’язку з нібито його змовою з угорським прем’єром Віктором Орбаном щодо "міграційної кризи" на кордоні перед виборами.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Рух "Словаччина", (колишня назва OĽaNO), оголосив про подання заяви до прокуратури про ймовірне скоєння злочину диверсійного характеру прем’єр-міністром Робертом Фіцо, міністром оборони Робертом Каліняком та очільником МВС Матушем Шутаєм-Ештоком у зв’язку із заявами, що пролунали від лідера партії-переможиці виборів в Угорщині Петера Мадяра.

У заяві політсила заявила про серйозні підозри, що вони перед виборами 2023 року могли використовувати міграційну кризу у своїх інтересах у координації з представниками іноземної держави, тобто Угорщини.

Представник партії, у минулому очільник МВС Роман Мікулеч, заявив, що вони ще тоді підозрювали, що міграційна криза на словацькому кордоні не виникла сама по собі. "Роберт Фіцо використовував цю проблему у своїй кампанії – він підживлював страхи, ходив до місць перебування мігрантів, знімав відео і розповідав про провал держави", – зауважив він.

Мікулеч додав, що якщо Роберт Фіцо справді змовився з урядом Віктора Орбана у тому, щоб мігранти потрапляли через Угорщину на кордон Словаччини, і свідомо пішов на створення цієї кризи, то це може кваліфікуватися як диверсійні дії та навіть держзрада.

Низка опозиційних партій Словаччини вимагають пояснень від уряду Фіцо після заяви Петера Мадяра, що перед словацькими виборами Будапешт умисно спрямовував мігрантів до кордону зі Словаччиною, щоб "підіграти" Роберту Фіцо.

У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини заявили, що зараз словацька опозиція вхопилася за заяву Мадяра у спробі "приховати власну некомпетентність і помилки" під час міграційної кризи.

Читайте також на цю тему: Фіцо без головного союзника: як поразка Орбана вплине на Словаччину.