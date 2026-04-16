Одна из партий Словакии подала жалобу на Фицо из-за якобы сговора с Орбаном по мигрантам

Оппозиционное движение "Словакия" бывшего премьер-министра Игоря Матовича подало жалобу в прокуратуру на премьера Роберта Фицо в связи с якобы его сговором с венгерским премьером Виктором Орбаном по "миграционному кризису" на границе перед выборами.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Движение "Словакия" (прежнее название OĽaNO) объявило о подаче заявления в прокуратуру о вероятном совершении преступления диверсионного характера премьер-министром Робертом Фицо, министром обороны Робертом Калиняком и главой МВД Матушем Шутаем-Эштоком в связи с заявлениями, прозвучавшими от лидера партии-победительницы выборов в Венгрии Петера Мадьяра.

В заявлении политсила заявила о серьезных подозрениях, что они перед выборами 2023 года могли использовать миграционный кризис в своих интересах в координации с представителями иностранного государства, то есть Венгрии.

Представитель партии, в прошлом глава МВД Роман Микулеч заявил, что они еще тогда подозревали, что миграционный кризис на словацкой границе не возник сам по себе. "Роберт Фицо использовал эту проблему в своей кампании – он подпитывал страхи, ходил к местам пребывания мигрантов, снимал видео и рассказывал о провале государства", – отметил он.

Микулеч добавил, что если Роберт Фицо действительно сговорился с правительством Виктора Орбана, чтобы мигранты попадали через Венгрию на границу Словакии, и сознательно пошел на создание этого кризиса, то это может квалифицироваться как диверсионные действия и даже госизмена.

Ряд оппозиционных партий Словакии требуют объяснений от правительства Фицо после заявления Петера Мадьяра, что перед словацкими выборами Будапешт умышленно направлял мигрантов к границе со Словакией, чтобы "подыграть" Роберту Фицо.

В Министерстве внутренних дел Словакии заявили, что сейчас словацкая оппозиция ухватилась за заявление Мадьяра в попытке "скрыть собственную некомпетентность и ошибки" во время миграционного кризиса.

