У Словаччині – розголос через заяву Мадяра, що Орбан підкидав мігрантів на кордон задля Фіцо

У Словаччині опозиція вимагає пояснень після заяви переможця виборів в Угорщині, нібито за рішенням чинного прем’єра Віктора Орбана Будапешт спрямовував мігрантів до кордону, щоб "підіграти" словацькому прем’єру Роберту Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Приводом для скандалу стала фраза Петера Мадяра у промові, де він окреслював, як бачить міграційну політику свого уряду.

"Ми не будемо підкидати мігрантів під словацький кордон, коли це в інтересах нашого словацького товариша під час передвиборчої кампанії", – сказав він, натякаючи, що так відбувалося за влади Орбана.

Депутат Ярослав Шпішак від опозиційної "Прогресивної Словаччини" заявив, що заява Мадяра підіймає завісу над тим, що стояло за "швидкою зупинкою" нелегальної міграції після приходу до влади уряду Фіцо.

"(Очільник МВС) Матуш Шутай-Ешток постійно повторює, як він нібито зупинив нелегальну міграцію (...) привізши на кордон з Угорщиною обладнання, яке "розлякало" усіх мігрантів і контрабандистів за лічені години… А виходить, що усе це було грою Орбана, яка ставила під загрозу нашу безпеку. Бо Фіцо мав перемогти за будь-яку ціну", – заявив депутат.

Лідер опозиційних "Демократів", позапарламентської партії, Ярослав Надь заявив, що Фіцо має негайно надати пояснення громадськості щодо того, що пролунало від Мадяра, а якщо виявиться, що Фіцо змовився з Орбаном для "ручного управління" міграційною кризою і отримання політичних балів – це безпрецедентна ситуація, що заслуговує на звернення до прокуратури.

В опозиційній OĽaNO Ігоря Матовича теж закликають до розслідування щодо того, чи була міграційна криза на кордоні з Угорщиною невипадковим збігом.

У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини заявили, що зараз словацька опозиція вхопилася за заяву Мадяра у спробі "приховати власну некомпетентність і помилки" за часів перебування при владі – вказуючи, що за 2022-2023 роки у Словаччину потрапили рекордні 60 тисяч мігрантів.

"На відміну від них, чинний уряд вжив суворих заходів проти нелегальної міграції з перших же днів, нічого не толеруючи і надсилаючи чіткий сигнал, що Словаччина більше не є безпечним транзитним шляхом. І результатом є майже нульова нелегальна міграція із маршруту через Західні Балкани", – заявив речник відомства.

Словацьку опозицію та їхніх прихильників надихнула перемога в Угорщині опозиційної "Тиси" після 16 років правління Орбана, на події в Угорщині активно посилалися під час акцій протесту проти запланованого скасування голосування поштою з-за кордону, що пройшли у вівторок.

