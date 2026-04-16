Інфляція в Литві стала однією з найвищих у ЄС

За даними Євростату, у березні в Литві зафіксували один із найвищих показників річної інфляції в Європейському Союзі.

Про це пише LRT із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Інфляція, гармонізована зі стандартами Євросоюзу, у Литві у березні склала 4,4%, що є одним із найвищих показників у ЄС.

Як зазначається, лише Хорватія (4,6%) та Румунія (9%) продемонстрували більш стрімке зростання цін.

У місячному вимірі споживчі ціни в Литві у березні зросли на 1,5%. У Латвії ціни зросли на 1,9%, тоді як в Естонії вони залишилися без змін.

У цілому по Європейському Союзі середній річний рівень інфляції становив 2,8%, а в єврозоні – 2,6%.

За даними Євростату, у порівнянні з попереднім місяцем ціни зросли на 1,1% в ЄС і на 1,3% в єврозоні.

Нещодавно єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що попри припинення вогню на Близькому Сході Європі все ще загрожує низьке економічне зростання та зростання інфляції.

Також писали, що березнева інфляція у Польщі відносно торішніх цін склала 3%, на що значною мірою вплинуло подорожчання енергоресурсів через війну на Близькому Сході.