Инфляция в Литве стала одной из самых высоких в ЕС

По данным Евростата, в марте в Литве был зафиксирован один из самых высоких показателей годовой инфляции в Европейском Союзе.

Об этом пишет LRT со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Инфляция, гармонизированная со стандартами Евросоюза, в Литве в марте составила 4,4%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.

Как отмечается, только Хорватия (4,6%) и Румыния (9%) продемонстрировали более стремительный рост цен.

В месячном исчислении потребительские цены в Литве в марте выросли на 1,5%. В Латвии цены выросли на 1,9%, тогда как в Эстонии они остались без изменений.

В целом по Европейскому Союзу средний годовой уровень инфляции составил 2,8%, а в еврозоне – 2,6%.

По данным Евростата, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,1% в ЕС и на 1,3% в еврозоне.

Недавно еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что, несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке, Европе все еще угрожает низкий экономический рост и рост инфляции.

Также сообщалось, что мартовская инфляция в Польше по сравнению с прошлогодними ценами составила 3%, на что в значительной степени повлияло подорожание энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке.