У Єврокомісії прогнозують проблеми в економіці ЄС, попри перемир’я на Близькому Сході

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що попри припинення вогню на Близькому Сході, Європі все ще загрожує низьке економічне зростання та зростання інфляції.

Про це він заявив у четвер, 9 квітня, перед комітетом Європейського парламенту з економічних та валютних питань, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Домбровскіс заявив, що європейській економіці все ще загрожує стагфляційний шок (кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією), попри припинення вогню на Близькому Сході на два тижні.

"Довгострокові перспективи залишаються затьмареними глибокою невизначеністю", – сказав він.

Домбровскіс зазначив, що конфлікт на Близькому Сході може призвести до зниження ВВП ЄС на 0,4 відсоткового пункту цього року, якщо війна буде короткочасною, та на 0,6 відсоткового пункту у 2026 та 2027 роках, якщо конфлікт затягнеться.

За його прогнозами, у разі короткотривалого конфлікту інфляція цього року зросте на 1 відсотковий пункт, а за більш серйозного сценарію – на 1,5 відсоткового пункту як цього, так і наступного року.

"Важливо пам’ятати, що наш простір для маневру тут є більш обмеженим, ніж раніше, з огляду на попередні потрясіння та нагальну потребу в додаткових витратах на оборону", – зазначив Домбровскіс.

Він наголосив, що заходи державної підтримки "повинні бути цільовими, мати чітку дату закінчення та не збільшувати сукупний попит на нафту та газ у час, коли необхідні заощадження".

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних переговорах, що призвели до укладення перемир’я з Іраном, назвав цю угоду "крихким перемир’ям", яке багато чого навчило його про іранську систему.