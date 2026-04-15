У Польщі прискорилась інфляція під впливом війни на Близькому Сході
Березнева інфляція у Польщі відносно минулорічних цін склала 3%, на що значною мірою вплинуло подорожчання енергоресурсів через війну на Близькому Сході.
Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такі цифри оприлюднило національне статистичне відомство.
У березні 2026 року ціни на товари та послуги у Польщі виявились на 3,0% вищими, ніж у березні 2025 року. У лютому річна інфляція становила 2,1%.
Порівняно з цінами лютого 2026 року, у березні вони зросли на 1,1%, тоді як у лютому відносно січневих цін – на 0,3%.
Найбільшим зростання цін від місяця до місяця було у транспортній сфері, на 8,2% – через подорожчання пального внаслідок подій на Близькому Сході. Проте у річній інфляції лідерами подорожчання поки залишаються інші категорії товарів та послуг.
Tak zmieniły się ceny grup towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. w porównaniu z marcem 2025 r.– GUS (@GUS_STAT) April 15, 2026
У Німеччині березнева інфляція різко зросла до 2,7%, порівняно з цінами березня 2025 року. Це стало для країни найбільшим показником за понад два роки і вищим, ніж цільові 2% Європейського центрального банку.
За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.
Польща отримала попередження від ЄК через застосовані заходи пом’якшення "цінового шоку" від подорожчання пального.