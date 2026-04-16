Словаччина почала отримувати ізраїльську систему ППО Barak MX

Словаччина отримала першу батарею ізраїльської системи протиповітряної оборони Barak MX, яка захищає атомні електростанції.

Про це повідомив міністр оборони Роберт Каліняк, передає "Європейська правда" з посиланням на Info.sk.

Каліняк підтвердив, що перша партія ізраїльської системи протиповітряної оборони Barak MX прибула на територію Словацької Республіки. Перша батарея вже розгорнута і готова до поступового введення в повну експлуатацію.

Хоча точне місце розташування залишається таємницею з міркувань безпеки, міністр вказав на ключову роль цієї системи. Батарея наразі розташована на "перетині наших атомних електростанцій", що підтверджує основну спрямованість на захист критичної інфраструктури держави.

Процес інтеграції системи в структури Збройних сил Словаччини триватиме кілька тижнів і відбуватиметься під наглядом ізраїльських експертів.

До 2030 року Словаччина має отримати всі шість батарей.

Ізраїль погодився продати Словаччині сучасну систему протиповітряної оборони за 582 млн доларів позаминулого року, що стало найбільшим контрактом з експорту оборонної продукції між двома країнами, як тоді повідомило ізраїльське міністерство оборони.

