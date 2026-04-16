Словакия начала получать израильскую систему ПВО Barak MX

Словакия получила первую батарею израильской системы противовоздушной обороны Barak MX, предназначенную для защиты атомных электростанций.

Об этом сообщил министр обороны Роберт Калиняк, передает "Европейская правда" со ссылкой на Info.sk.

Калиняк подтвердил, что первая партия израильской системы противовоздушной обороны Barak MX прибыла на территорию Словацкой Республики. Первая батарея уже развернута и готова к постепенному введению в полную эксплуатацию.

Хотя точное местоположение остается в секрете из соображений безопасности, министр указал на ключевую роль этой системы. Батарея в настоящее время расположена на "пересечении наших атомных электростанций", что подтверждает основную направленность на защиту критической инфраструктуры государства.

Процесс интеграции системы в структуры Вооруженных сил Словакии продлится несколько недель и будет проходить под наблюдением израильских экспертов.

К 2030 году Словакия должна получить все шесть батарей.

Израиль согласился продать Словакии современную систему противовоздушной обороны за 582 млн долларов в позапрошлом году, что стало крупнейшим контрактом по экспорту оборонной продукции между двумя странами, как тогда сообщило израильское министерство обороны.

