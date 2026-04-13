Литва почала отримувати нову систему ППО NASAMS

Військово-повітряні сили Литви почали отримувати елементи норвезької системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Частини системи NASAMS почали надходити до Литви наприкінці минулого тижня. Військовим передали ракетні пускові установки, центри управління вогнем, радари та інше обладнання. На основі цього буде сформовано нову батарею протиповітряної оборони, яка "значно посилить наявні на сьогодні сили протиповітряної оборони цього типу".

NASAMS – це система протиповітряної оборони середньої дальності, що виробляється в Норвегії та здатна знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети на відстані в кілька десятків кілометрів.

Литва почала використовувати це озброєння у 2020 році. Країна замовила другу батарею NASAMS ще у 2023 році, її повну інтеграцію планується завершити до кінця цього року.

"Нова батарея NASAMS дозволить ефективніше здійснювати спостереження та захист повітряного простору, підвищити швидкість реагування та забезпечити ширше охоплення території, що захищається", – повідомили в Збройних силах Литви.

Раніше повідомлялося, що Литва цього року виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони. Наступного року до Литви надійдуть і мобільні системи ППО малої дальності MSHORAD.

Нещодавно міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що у квітні до країни прибудуть додаткові радари ближнього радіуса дії, які посилять протиповітряну оборону.

Каунас також розповідав, що говорив з українським колегою Михайлом Федоровим про те, як запобігти інцидентам, коли під час військових операцій безпілотники потрапляють у повітряний простір сусідніх країн.