ЄС прийняв на лікування вже понад 5000 пацієнтів з України

Європейська комісія забезпечила безпечну евакуацію понад 5 000 пацієнтів з України до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Ця цифра була досягнута минулого тижня, а останні рейси відбулися напередодні, доставивши пацієнтів до Фінляндії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Комісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб зазначила: "Досягнення позначки у 5 000 медичних евакуацій у рамках Механізму цивільного захисту ЄС демонструє Європу з найкращого боку – рятування життів завдяки солідарності та оперативній співпраці. Це досягнення стало можливим завдяки непохитній відданості всіх залучених країн: від Фінляндії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії, які прийняли пацієнтів лише вчора, до 18 інших європейських країн, що прийняли пацієнтів для лікування та догляду. Ми продовжуватимемо посилювати нашу спільну реакцію, щоб захистити тих, хто цього найбільше потребує".

З початку загарбницької війни Росії ЄС цілодобово співпрацює з державами-членами та партнерами, щоб забезпечити українським пацієнтам, які терміново потребують лікування, доступ до медичної допомоги за межами країни.

Евакуації, координовані через Центр координації реагування на надзвичайні ситуації при Європейській комісії у тісній співпраці з Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), дали змогу пацієнтам із тяжкими травмами, хронічними захворюваннями та складними станами отримати своєчасне і часто життєво необхідне лікування.

Це найбільша операція з медичної евакуації, яка коли-небудь координувалася в рамках Європейського механізму цивільного захисту.

Нагадаємо, норвезький уряд на прохання ЄС вирішив продовжити дію пропозиції щодо транспортування пацієнтів з України для лікування в лікарнях Норвегії та по всій Європі до кінця 2027 року.

Багато країн мають вільні лікарняні місця, але не мають засобів для транспортування пацієнтів. Співпраця Норвегії з ЄС допомагає забезпечити більш скоординоване та раціональне використання ліжко-місць у лікарнях Європи