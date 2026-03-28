Норвегія продовжить медичну евакуацію українців до країн Європи до кінця 2027 року

Норвезький уряд на прохання ЄС вирішив продовжити дію пропозиції щодо транспортування пацієнтів з України для лікування в лікарнях Норвегії та по всій Європі до кінця 2027 року.

Про це в уряді Норвегії повідомили 27 березня, пише "Європейська правда".

Медична евакуація українських пацієнтів – це спільна робота, в якій беруть участь кілька норвезьких міністерств, регіональні органи охорони здоров’я, Норвезьке управління охорони здоров’я, Збройні сили, авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) та Норвезьке управління цивільного захисту (DSB).

З серпня 2022 року Норвегія є єдиною країною, яка пропонує регулярні щотижневі рейси до європейських країн для евакуації українських пацієнтів.

За допомогою майже 200 рейсів з України було евакуйовано загалом 2 850 пацієнтів. З них 512 отримали лікування в норвезьких лікарнях.

"Бої на передовій в Україні зараз такі ж кровопролитні, як і чотири роки тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Зусилля Норвегії з евакуації поранених є наріжним каменем європейської медичної евакуаційної підтримки України", – прокоментував міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Норвегія приймає пацієнтів, евакуйованих з медичних причин, після конкретної оцінки лікувальних можливостей норвезьких лікарень та індивідуальних потреб пацієнта.

Спочатку пацієнтів вивозять з України українські органи влади до медичного центру в Польщі або безпосередньо до літака. Звідти їх евакуюють далі – переважно літаками SAS, на використання яких Збройні сили Норвегії мають угоду на випадок надзвичайних ситуацій – до лікарень по всій Європі.

Підтримка Норвегією медичної евакуації з України згадана в угоді про безпеку, підписаній прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та президентом Володимиром Зеленським у травні 2024 року.

Попередня дія угоди Норвегії з ЄС про медичну евакуацію українців мала завершитися 31 березня.

Багато країн мають вільні лікарняні місця, але не мають засобів для транспортування пацієнтів. Співпраця Норвегії з ЄС допомагає забезпечити більш скоординоване та раціональне використання ліжко-місць у лікарнях Європи