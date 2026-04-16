ЕС принял на лечение уже более 5000 пациентов из Украины

Европейская комиссия обеспечила безопасную эвакуацию более 5 000 пациентов из Украины в больницы 22 стран Европы для оказания специализированной медицинской помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Эта цифра была достигнута на прошлой неделе, а последние рейсы состоялись накануне, доставив пациентов в Финляндию, Германию, Нидерланды и Норвегию.

Комиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб отметила: "Достижение отметки в 5 000 медицинских эвакуаций в рамках Механизма гражданской защиты ЕС демонстрирует Европу с лучшей стороны – спасение жизней благодаря солидарности и оперативному сотрудничеству. Это достижение стало возможным благодаря непоколебимой приверженности всех вовлеченных стран: от Финляндии, Германии, Нидерландов и Норвегии, которые приняли пациентов только вчера, до 18 других европейских стран, принявших пациентов для лечения и ухода. Мы будем продолжать усиливать нашу совместную реакцию, чтобы защитить тех, кто в этом больше всего нуждается".

С начала агрессивной войны России ЕС круглосуточно сотрудничает с государствами-членами и партнерами, чтобы обеспечить украинским пациентам, срочно нуждающимся в лечении, доступ к медицинской помощи за пределами страны.

Эвакуации, координируемые через Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации при Европейской комиссии в тесном сотрудничестве с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), позволили пациентам с тяжелыми травмами, хроническими заболеваниями и сложными состояниями получить своевременное и зачастую жизненно необходимое лечение.

Это крупнейшая операция по медицинской эвакуации, которая когда-либо координировалась в рамках Европейского механизма гражданской защиты.

Напомним, что по просьбе ЕС норвежское правительство решило продлить действие предложения о транспортировке пациентов из Украины для лечения в больницах Норвегии и по всей Европе до конца 2027 года.

Многие страны имеют свободные места в больницах, но не располагают средствами для транспортировки пациентов. Сотрудничество Норвегии с ЕС помогает обеспечить более скоординированное и рациональное использование койко-мест в больницах Европы