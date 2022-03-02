РФ не змогла направити 4 військові кораблі у Чорне море через заборону Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок Анкара заявила, що закрила протоки Босфор і Дарданелли відповідно до пакту 1936 року, що дозволило їй обмежити прохід деяких російських суден. Зокрема, пакт дозволяє прохід суднам, які повертаються на свої бази.

Чавушоглу повідомив, що Туреччина звернулася до Росії з проханням не відправляти свої кораблі.

"Росія заявила, що чотири її кораблі перетнуть протоки 27-28 лютого, три з яких не зареєстровані на базах у Чорному морі. Ми сказали Росії не посилати ці кораблі, і Росія сказала, що судна не перетнуть протоки ", - сказав Чавушоглу.

"Це нікого не повинно ображати, тому що Конвенція Монтре діє сьогодні, вчора і завтра, тому ми будемо її виконувати", – сказав він.

Раніше цього тижня агентство Reuters повідомляло, що щонайменше чотири російських кораблі - два есмінці, фрегат і розвідувальне судно - чекають рішення Туреччини перейти із Середземного моря. Двоє з них, фрегат і есмінець, попросили здійснити прохід цього тижня.

Сполучені Штати висловили вдячність за крок Туреччини щодо закриття проток. Посол України в Анкарі заявив, що Київ вдячний Туреччині за ретельне виконання пакту.