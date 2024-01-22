Посол підтвердив: Україна не отримає мінні тральники від Британії до закінчення війни

Посол Британії у Києві Мартін Гарріс підтвердив, що до завершення війни Україна не зможе отримати британські мінні тральники через дію Конвенції Монтре.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Посол нагадав, що Туреччина не пропускає два мінні тральники, які Лондон пообіцяв Києву в рамках створення Коаліції морських сил і засобів, через дію конвенції Монтре.

"Конвенція Монтре забороняє проходження військових суден через Босфор і Дарданелли під час війни в Чорному морі. Велика Британія є стороною Конвенції, і ми підтримуємо цю позицію (турецької сторони. – ЄП)", – сказав посол.

Він додав, що це на користь і Україні, бо завдяки конвенції Росія не може відновити свій зруйнований флот.

Посол також заперечив, що Румунія чи Болгарія могли би отримати ці тральники, оскільки вони не є воюючими сторонами російсько-української війни.

"Ні, це також неможливо. І це наша позиція. Ми не будемо постачати такі кораблі, якщо це не відповідає конвенції Монтре", – сказав дипломат.

Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх для військових кораблів України і Росії.

Відтак Туреччина заявила, що тральники, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна.

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