Украина через несколько месяцев получит противоминный корабль от Нидерландов

В июне Украина получит противоминное судно от Нидерландов, на котором уже учится экипаж – однако оно не сможет зайти в Черное море до завершения боевых действий.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

Во время визита президента Зеленского в Нидерланды он вместе с премьером страны Робом Йеттеном встретились с украинскими военными, которые учатся на противоминном корабле Zr. Ms. Makkum – в июне судно передадут Украине.

Экипаж работает с различными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин. Значительная часть моряков уже имеет реальный боевой опыт.

Судно назовут "Геническ" – в честь корабля, потерянного украинским флотом во время выполнения задач в июне 2022 года у Кинбурнской косы. В 2027 году судно должно принять участие в международных учениях Sea Breeze.

Отмечается, что это уже пятый корабль среди тех, которые Украина получает от партнеров. Первые четыре передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды, они получили названия "Черкассы", "Чернигов", „Мариуполь" и "Мелитополь". Два из них – класса Sandown, еще два, как и будущий "Геническ", – Alkmaar.

Все пять судов пока будут базироваться в Британии, а после окончания войны будут участвовать в разминировании акватории Черного моря.

Напомним, ни один украинский или российский военный корабль во время продолжающейся войны не может зайти в Черное море – из-за применения Турцией эксклюзивного права по конвенции Монтре, что позволяет закрыть для военных судов воюющих сторон проход через Босфор. Решение было принято с первых дней полномасштабной войны и не позволило России тогда завести в Черное море больше судов своего флота.

По этой же причине подаренные Британией Украине минные тральщики до сих пор остаются в Британии.