Чехія викликала російського посла після погроз РФ Європі щодо виробництва дронів для України

Чехія викликала для пояснень російського посла після завуальованих погроз Москви низці європейських країн стосовно спільних з Україною підприємств виробництва дронів.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Чехії, пише "Європейська правда".

У заяві зазначають, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 16 квітня вирішив викликати для пояснень посла Росії.

"У зв’язку із заявою Міноборони РФ та подальшими коментарями заступника голови Радбезу РФ та експрезидента Дмитрія Медведєва міністр закордонних справ Петр Мацінка вирішив викликати посла Росії у Празі для пояснення цих заяв чеській стороні. Заяви стосувалися кількох чеських компаній, яких визначили як потенційні цілі для російських атак", – повідомили в МЗС Чехії.

Нагадаємо, у Міноборони Росії днями опублікували перелік адрес у десятку країн Європи, де нібито розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози.

Нагадаємо, у Чехії триває розслідування підпалу на об’єкті збройового заводу, де виготовляють дрони для України. Відповідальність за акцію взяла на себе група, що протестує проти співпраці з Ізраїлем, проте припускають, що це є лише прикриттям.

