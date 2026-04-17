Чехия вызвала российского посла после угроз РФ Европе из-за производства дронов для Украины

Чехия вызвала для объяснений российского посла после завуалированных угроз Москвы ряду европейских стран по поводу совместных с Украиной предприятий производства дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Чехии, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка 16 апреля решил вызвать для объяснений посла России.

"В связи с заявлением Минобороны РФ и последующими комментариями заместителя председателя Совбеза РФ и экс-президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка решил вызвать посла России в Праге для объяснения этих заявлений чешской стороне. Заявления касались нескольких чешских компаний, которых определили как потенциальные цели для российских атак", – сообщили в МИД Чехии.

Напомним, в Минобороны России на днях опубликовали перечень адресов в десятке стран Европы, где якобы расположены предприятия совместного с Украиной производства БпЛА, намекая на "ответные меры".

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сказал, что Нидерланды не будут учитывать российские угрозы.

Напомним, в Чехии продолжается расследование поджога на объекте оружейного завода, где изготавливают дроны для Украины. Ответственность за акцию взяла на себя группа, протестующая против сотрудничества с Израилем, однако предполагают, что это является лишь прикрытием.

