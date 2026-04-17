Швеция планирует потратить почти $20 млрд на хранилище ядерных отходов

Правительство Швеции планирует выделить 183 млрд крон (около $19,9 млрд) на строительство нового хранилища для радиоактивных отходов в рамках развития атомной энергетики.

Об этом пишет SVT, передает "Европейская правда".

Соответствующее финансирование заложено в весеннем бюджете, вместе с еще 36 млрд крон ($3,9 млрд) на строительство новых атомных электростанций.

Согласно планам, расходы на хранилище могут растянуться более чем на столетие – с 2035 до 2159 года.

Речь идет об изоляции отработанного ядерного топлива на глубине около 500 метров, где оно должно храниться до 100 тысяч лет.

Стоимость обращения с отходами является одним из ключевых факторов для энергетических компаний, в частности Vattenfall. В компании отмечают, что эти расходы могут сделать новые атомные проекты экономически невыгодными, особенно если будет построено ограниченное количество реакторов.

Правительство предлагает новую модель финансирования, по которой государство берет на себя часть рисков в случае, если оператор останется один на один с большими затратами.

Министр, ответственный за финансирование новых АЭС, Никлас Викман заявил, что это необходимый шаг для обеспечения строительства новых реакторов в стране.

В то же время 36 млрд крон планируют направить в 2026-2027 годах на государственные инвестиции в компанию Videberg Kraft, что может привести к тому, что государство станет мажоритарным владельцем будущих атомных электростанций.

Предложение правительства уже вызвало критику со стороны оппозиции.

В частности, лидер Партии центра Элизабет Танд Рингквист назвала такие расходы "абсолютно неразумными" и подчеркнула, что финансовую ответственность за обращение с отходами должны нести сами энергетические компании.

Сейчас в Швеции уже строится хранилище в Форсмарке, однако оно рассчитано только на отходы от первых 12 реакторов страны.

Летом 2023 года правительство Швеции заявило, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.

В том же году осенью правительство Швеции представило дорожную карту развития атомной энергетики, которая предусматривает массовые инвестиции в сектор и создание дополнительных мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию в условиях уменьшения зависимости от России.