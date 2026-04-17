Українці відмовили у в’їзді до Польщі через радіоактивну 100-доларову купюру

На польсько-українському кордоні виявили радіоактивну 100-доларову купюру, через що громадянці України відмовили у в’їзді до Польщі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на пункті пропуску в Медиці під час планової перевірки. У прикордонної служби спрацювали радіаційні датчики, що вказувало на підвищений рівень випромінювання серед речей однієї з пасажирок.

Під час додаткового огляду з’ясувалося, що джерелом сигналу стала одна зі 100-доларових банкнот.

За даними перевірки, рівень радіації купюри перевищував природний фон приблизно у 1905 разів. Аналіз показав наявність ізотопу, який використовується в медичних цілях.

Прикордонники помістили банкноту в спеціальний захисний контейнер і звернулися за консультацією до Національного агентства з атомної енергії.

За інформацією польської прикордонної служби, жінка пояснила, що мала при собі близько $10 тисяч, призначених для купівлі автомобіля.

Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою купюрою.

Відомство наголосило, що всі пункти пропуску обладнані радіометричними системами, які працюють цілодобово, а спеціальні групи мають мобільні прилади для виявлення джерел радіації.

