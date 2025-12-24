У Румунії оштрафували на кордоні двох українок, які спробували потай провезти $60 тисяч
У Румунії оштрафували двох громадянок України, які на в’їзді спробували провезти без декларування 60 тисяч доларів готівкою.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Прикордонній поліції.
Випадок стався на пункті пропуску Порубне-Сірет вранці 23 грудня на в’їзді до Румунії. Громадянки України віком 43 і 52 роки перетинали кордон пішки. Після додаткової перевірки через "обгрунтовані підозри" з’ясувалося, що вони заховали у взутті по 30 тисяч доларів готівкою – сукупно 60 тисяч – і зібрались провезти їх без декларування.
Законодавством передбачене обов’язкове декларування готівкових сум від 10 тисяч євро і більших.
Виявлені гроші конфіскували у межах подальших слідчих дій, а жінок оштрафували на 4 тисячі румунських леїв (понад 39 тисяч гривень) кожну.
Нагадаємо, у Литві повідомляли про притягнення до відповідальності литовських громадян, які надумали підібрати контрабандні цигарки з метеозондів, якими їх переправляють з Білорусі.
У Польщі нещодавно викрили схему легалізації мігрантів, серед учасників був українець.